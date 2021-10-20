Ayağına kıymık battı, enfeksiyondan yaşamını yitirdi - Haberler
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Ayağına kıymık battı, enfeksiyondan yaşamını yitirdi

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Haberler | Güncel
Ayağına kıymık battı, enfeksiyondan yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ayağına kıymık batan ve sonrasında enfeksiyon kapan 57 yaşındaki Hüseyin Kobyaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Akyazı'nın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kobyaoğlu'nun ayağına, yaklaşık 1 ay önce bahçede kıymık battı. Hüseyin Kobyaoğlu bir süre sonra rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı.

ENFEKSİYON OLUŞMUŞ

Kobyaoğlu'nun vücudunda enfeksiyon oluştuğu belirlendi. Kobyaoğlu, Yalova'da bulunan bir hastaneye sevk edilerek, yoğun bakımda tedaviye alındı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Kobyaoğlu dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Öğrenci servisi bulunan Kobyaoğlu'nun cenazesi bugün Yuvalak Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Son Dakika Haberleri
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