Taksi şoförü, 'Çocuğum üşüyor' diyen yolcuyu aracına almadı! Bahane yine aynıydı - Haberler
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Taksi şoförü, "Çocuğum üşüyor" diyen yolcuyu aracına almadı! Bahane yine aynıydı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ataşehir'de bir taksi şoförü "Lütfen bakın çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da taksiciler tarafından mağdur edilen yolcuların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Ataşehir'de yaşanan olayla, mağdur yolculara bir yenisi daha eklendi.

"BEN KARŞININ TAKSİSİYİM"

Havanın soğuk olması nedeniyle evine taksiyle gitmek isteyen kadın yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksi şoförü, Çocuğum üşüyor diyen yolcuyu aracına almadı! Bahane yine aynıydı

Taksi şoförü,
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Haber: Taksi şoförü, 'Çocuğum üşüyor' diyen yolcuyu aracına almadı! Bahane yine aynıydı - Haberler
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