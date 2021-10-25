Aslı Şen kimdir? Aslı Şen hayatı ve biyografisi! Aslı Şen kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslı Şen merak konusu oldu. İşte Aslı Şen hakkında merak edilen Aslı Şen kimdir, Aslı Şen hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASLI ŞEN KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Eylül 1977

Kaç yaşında: 44yaşında

Nereli: İstanbul

Çocuk(lar): 3

Bilkent Üniversitesi mezunudur. Eski Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Ali Şen'in gelinidir. İş adamı Metin Şen ile evli olup 3 çocuğu vardır. Kozmetik markaları "Bellamom" ve "Ashley Joy" kurucusudur.

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