Artvin Çoruh Üniversitesi Rektöründen Üniversitemize Ziyaret
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Üniversitemizi ziyaret etti.
ARTVİN (Habermetre) - Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, Üniversitemizi ziyaret etti.
Konuğunu makamında ağırlayan Rektörümüz Prof. Dr. Hüseyin Karaman, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Üniversitelerin gerek bulundukları iller gerekse bölgesel kalkınmada üstlendiği önemli rollerin konuşulduğu görüşmede, pandemi döneminde eğitim- öğretim süreçleri ve iki üniversite arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.
Ziyaret karşılıklı hediye takdimi ile sona erdi.
Ziyaretin ardından Rektörümüz eşliğinde Karadeniz Stratejik, Uygulama ve Araştırma Merkezi gezildi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Üniversitemizden ayrıldı.
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