Okurları ile sohbet edercesine yazdığı Sen ve Ben romanı ile çok okunan yazarlar arasına girdi. 2011-2013 yıllarında yaptığı tv programları ile izleyicilerin dikkatini çekti. Kitapları yabancı bir çok dile çevrilen yazar atölye çalışmalarına devam etmektedir.Peki, Aret Vartanyan kimdir? Aret Vartanyan kaç yaşında, nereli? Aret Vartanyan hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ARET VARYANTAN KİMDİR?

Aret Vartanyan 1978 yılında İstanbul Beyoğlu'nda dünyaya geldi. 7 yaşından itibaren yaratılış, insan ve yaşamın sırları gibi konularda araştırmalar yaptı. 8 yaşında klasikleri okumaya başlayan Aret Vartanyan 9 yaşında ise Nietzhce ile tanıştı. O yaşlarda kendini ifade etme biçimi olarak okuma ve yazmayı varoluşun odağı ve kaynağı olarak gördü.

Gençlik yıllarında Uzak doğu felsefesi ile uğraşan Vartanyan, M. Ü İletişim Fakültesinde Lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladı. Burs alarak Oxford Üniversitesinde Teoloji okudu.

13 yıl kurumsal hayatta iletişim danışmanı olarak görev yaptı. 2008 yılında ilk kitabını yayımladı ve günümüzde yüz binlerce katılımcıya ulaşan Yaşam Atölyesini kurdu.

Okurları ile sohbet edercesine yazdığı Sen ve Ben romanı ile çok okunan yazarlar arasına girdi. 2011-2013 yıllarında yaptığı tv programları ile izleyicilerin dikkatini çekti. Kitapları yabancı bir çok dile çevrilen yazar atölye çalışmalarına devam etmektedir.

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