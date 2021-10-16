Apex Legends geliştiricileri, ekonomik sisteme yönelik eleştirilere yanıt verdi! - Haberler
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Apex Legends geliştiricileri, ekonomik sisteme yönelik eleştirilere yanıt verdi!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Apex Legends geliştiricileri, ekonomik sisteme yönelik eleştirilere yanıt verdi!

Geliştiriciler, oyunun para kazanma sistemine yönelik eleştirilere yanıt verdi!

Apex Legends, EA'nın devasa bir oyuncu tabanına sahip olduğu ücretsiz battle royale (hayatta kalma) oyunudur. Oyun ücretsiz olduğu için oyun yapımcıları mikro dönüşümler yoluyla gelir elde ediyor.

Apex Legends'ta mikro dönüşüm, oyunculara en sevdikleri efsaneler veya silahlar için kozmetik satın almaları için verilen bir seçenektir. Ancak Apex Legends topluluğu, EA'yı para kazanma yapısı nedeniyle eleştiriyor ve Respawn Entertainment geliştiricileri bu durum için oyuncu topluluğuna yanıt vermek zorunda kaldı. Apex Legends, çıkış yaptığından beri bu yana uzun bir yol kat etti ve ilgi çekici bir topluluğa sahip büyük bir oyuncu tabanına sahip.

Reddit gibi forumlarda tartışmalara katılanlar için Ryan Rigney, oyunda ortaya çıkan sorunlar hakkında hayranlar ve oyuncularla etkileşime girdiği bilinmekte. Ryan Rigney, oyuncularla etkileşime giriyor, oyunda ortaya çıkan çeşitli problemler ve oyunun para kazanma sistemi hakkında yorumda bulunmayı oldukça seviyor. Birçok oyuncu EA'nın sadece daha fazla para kazanmaya çalıştığını belirten demeçler verdi.

Rigney oyunun para kazanma sistemi hakkında şu yorumda bulundu;

Bu cevap oyuncuların duymayı beklediği cevap olmasa da Apex Legends, oyuncuların para harcayarak veya oyunu onları elde edecek kadar uzun süre oynayarak yüksek nadirlikteki öğeler elde etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.

Ryan Rigney, oyun hakkında ki tüm kararları verecek durumda gözükmese de, topluluğu ve oyuncu tabanını döngüde tutmak için kesinlikle çaba sarf ediyor gibi görünüyor.

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