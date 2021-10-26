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Antalya'da 100 bin lira ödüllü balık tutma yarışması düzenlenecek

AA / Levent Kişi - Haberler | Güncel
Antalya'da 100 bin lira ödüllü balık tutma yarışması düzenlenecek

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek "2021 Alanya Fıshıng Tournament" balık tutma yarışmasında dereceye girenlere toplam 100 bin lira ödül verilecek.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek "2021 Alanya Fıshıng Tournament" balık tutma yarışmasında dereceye girenlere toplam 100 bin lira ödül verilecek.

Alanya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya, 105 tekneyle 500 kişi katılacak.

Alanya Marina'da yapılacak 100 bin lira ödüllü yarışma, festival havasında gerçekleştirilecek.

Yarışmada katılımcılar "en büyük balık", "yakala bırak", "en çok balık" ve "cumhuriyet özel ödülü" kategorilerinde mücadele edecek.

İki gün boyunca yakalanan balıklardan elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlanacak. Yarışlar 30 Ekim saat 13.00'de başlayacak ve sonraki gün de devam edecek.

AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri
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