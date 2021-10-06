ANTAKYA BELEDİYESİNDEN ÜCRETSİZ YDS - YÖKDİL HAZIRLIK KURSU

Antakya Belediyesi, eğitim ve öğretime verdiği önem doğrultusunda ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik YDS - Yökdil hazırlık kursları için kayıtların devam ettiğini bildirdi.

Antakya Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre Bağrıyanık Mahallesi'nde bulunan Bilim Merkezi içerisinde verilecek kurslar için kayıtlar devam ediyor. Ön lisans ve lisans mezunları 2022 YDS ve YÖKDİL sınavlarına hazırlık için kurslara katılabilir. Tamamen ücretsiz olan kurslar için kontenjanların sınırlı olduğu belirtildi. Yapılan açıklamaya göre kurslar hakkında 0326 213 03 04 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabilir.

Yayın Tarihi :

06 Ekim, 2021

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