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ANTAKYA BELEDİYESİ GSK TAKIMI, KARAKUCAK GÜREŞLERİ'NDEN ÖDÜLLE DÖNDÜ

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ANTAKYA BELEDİYESİ GSK TAKIMI, KARAKUCAK GÜREŞLERİ'NDEN ÖDÜLLE DÖNDÜ

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı adına Kozan'da düzenlenen 5. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde birçok derece alan Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımını tebrik etti.

Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı adına Kozan'da düzenlenen 5. İsmet Atlı Karakucak Güreşleri'nde birçok derece alan Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımını tebrik etti.

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 10. 10. 2021 tarihinde Adana'nın Kozan İlçesinde İsmet atlı Şehir Stadyumu'nda düzenlediği şampiyonaya katılan Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Cuma Hanelçi 30 kiloda ikinci, Mustafa Güven 30 kiloda üçüncü, Züber Kurt 50 kiloda üçüncülük kazanarak büyük bir başarı gösterdi.

Antakya Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Güreş Takımının antrenörü Ali Arıkoğlu ve sporcuları tebrik eden Başkan Yılmaz, "Antakya'da güreşi seven ve bu spora yetenekli zengin bir potansiyelimiz var. Bizlere düşen görev altyapıya önem vererek, yetenekli gençleri yetiştirmek ve Türk güreşine yeni yıldızlar kazandırmaktır. Çünkü biz sporun tüm branşlarında olduğu gibi güreşte de başarının altyapıya önem vererek geleceğine inanıyoruz.

Yayın Tarihi :

11 Ekim, 2021

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Haber: ANTAKYA BELEDİYESİ GSK TAKIMI, KARAKUCAK GÜREŞLERİ'NDEN ÖDÜLLE DÖNDÜ - Haberler
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