Ankara'da '4 Ekim Hayvanları Koruma Günü' kutlandı - Haberler
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Ankara'da "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" kutlandı

İhlas Haber Ajansı / Bayram Türüdü - Haberler | Güncel

Ankara'da "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" kutlandı Sincan Belediyesi, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle sokak hayvanlarının tedavi ve bakımının yapıldığı, Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, etkinlikler düzenledi.

ANKARA (İHA) - Ankara'da "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" kutlandı

ANKARA - Sincan Belediyesi, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle sokak hayvanlarının tedavi ve bakımının yapıldığı, Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, etkinlikler düzenledi.

Sokak hayvanlarına besleme, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmetleri veren, Sincan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, "4 Ekim Hayvanları Koruma Günü" nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu temsilcisi Uzm. Psikolog Ezgi Ayyıldız, HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, Ak Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Ak Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam katıldı.

"Binlerce hayvanın tedavisini yapıyoruz"

Etkinlikte hayvan haklarına ve hayvanların önemine değinen Belediye Başkanı Murat Ercan, "Bugün hayvan dostlarımızla aynı dünyayı paylaştığımız, onlara karşı herhangi bir üstünlüğümüz olmadığını anlamamız ve hassasiyetimizi tekrardan gözden geçirmemiz gereken bir gün. Bugünden sonra umarım hayvanlara zulmetmememiz ve onların da bizim gibi yaşama hakkının olduğu anladığımız bir gün olur. Biz bu alanda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Burada binlerce hayvanın tedavisini yapıyoruz ama bunu yeterli görmüyoruz. Önümüzdeki süreçte hayvanlarımız için alanlarımızı büyütmeyi düşünüyoruz. Bu yaptığımız çalışmalarla diğer belediyelere örnek olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Birçok alanda kendi üretimimizi yapıyoruz"

Üretim yaparak Belediyenin masraflarının düşürüldüğünü belirten Ercan, "Biz adeta bir fabrika gibi çalışıyoruz. Artan maliyetlere karşın belediyemizin kendi üretimini sağlamasından yanayız. Biz temizlik ve bağ-bahçe ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Kamelyalar, banklar, köpek kulübeleri ve birçok teşhizatı dışarıya göre yarı fiyata mal ediyoruz. Hayvanlar için yaş mama üretimine başladık. Ayda 300 kg yaş mama üretim kapasitemiz var. Ürettiklerimizi hayvanlara ikram ediyoruz. 1 kg mamayı 30 kuruşa mal ediyoruz. Et ve Süt Kurumundan protein kaynaklarını alıyoruz ve dışarıya göre daha zengin içerikli mamalar üretiyoruz. Burada çok sayıda hayvanı sahiplendiriyoruz. Son 1 yılda 300'ün üstünde hayvanı sahiplendirdik. 5 bine yakın hayvanı yerinde tedavi ettik. Buraya yarılı olarak gelip iyileştiğini görünce çok mutlu oluyorum "ifadelerinde bulundu.

Ankara'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlandı

Ankara'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlandı

Ankara'da 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü kutlandı

Ankara'da
İhlas Haber Ajansı / Bayram Türüdü - Son Dakika Haberleri
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