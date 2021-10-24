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Anız yangınında hayvanlar telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Anız yangınında hayvanlar telef oldu

Adıyaman'da, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakılan anız yangınında bir çok hayvan yanarak telef oldu.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından yakılan anız yangınında bir çok hayvan yanarak telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Hasancık Köyü yakınlarında henüz kimlikleri tespit edilemeyen şahıs yada şahıslar tarafından anız yakıldı. Yakılan anız yangını ihbarı sonrası olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangına müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrasında alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Meydana gelen anız yangınında 1 kaplumbağa, 1 yılan ve çok sayıda böceğin yanarak telef olduğu belirlendi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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