Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, muhtarlarla bir araya geldi.

Başkan Kılınç, Belediye Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen buluşmada, muhtarların demokrasi zincirinin ilk halkasını oluşturan kamu görevlileri olduğunu söyledi.

Emeklerinden dolayı muhtarlara teşekkür eden Kılınç, "Muhtarlarımız mahallesinde ya da köyünde tek başına devletin tüm kurumlarını temsil eden, vatandaşlarımızın acısına ortak olan, mutluluklarını paylaşan, hastalıkta ve sağlıkta gece gündüz demeden yalnız bırakmayan kamu görevlileridir. Mahallesinde yaşanan sorunları çözmek, vatandaşlarla belediyemiz arasında köprü kurmak için fedakarca çalışan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Kılınç, daha sonra muhtarlara plaket takdim etti.???????