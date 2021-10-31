Alanya'da düzenlenen balıkçılık turnuvası sona erdi

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen "2021 Alanya Fishing Tournament" sona erdi.

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneğince bu yıl üçüncüsü düzenlenen balık tutma yarışmasına, 100 tekneyle 200 kişi katıldı.

Alanya Yat Limanı'nda yapılan 125 bin lira ödüllü yarışmada, "en büyük balık" kategorisinde Team Wolf takımıyla Ünsal Tanzan ve Savaş Arslan, "yakala bırak" kategorisinde Team Boyka'ndan Osman Daş ve Hasan Köksal Yener, "en çok balık" kategorisinde Team Karacaal'dan Ali Cömertpay ve Hasan Halaçoğlu, "Cumhuriyet özel ödülü" kategorisinde ise Team Güney Yıldızı'ndan Serdar Yılmaz ve Ayhan Güney birinciliği elde etti.

Yarış sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.

Yarışmada yakalanan balıklardan elde edilecek gelirin tamamı LÖSEV'e bağışlanacak.

Alanya Sportif Olta Balıkçıları ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Hakan Kalaycı, gazetecilere yaptığı açıklamada iki günlük serüvenin sona erdiğini söyledi. Katılımcı sayısının beklentilerin üstünde olduğunu anlatan Kalaycı, "Balık popülasyonu olarak umduğumuzu bulamadık ama ödül alan arkadaşlarımız, yakaladıkları balıklarla ödülü almayı hak etti. Hedefimiz ise uluslararası arenaya çıkmak ve çıkmak üzereyiz. Bu yarışmayla uluslararası arenada sesimizi daha çok çıkaracağız. Bunun sinyallerini de alıyoruz. Gelecekte daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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