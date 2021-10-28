Bakan Yanık: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnektir - Haberler
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Bakan Yanık: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnektir

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Politika
Bakan Yanık: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnektir

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnek olacak mahiyettedir" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Türkiye Cumhuriyeti'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnek olacak mahiyettedir" dedi.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Görüşmede; uluslararası kuruluşların ve kamuoyunun nezdinde, Türkiye'nin sığınmacılar konusunda aldığı sorumluluğun öneminin vurgulanması ve desteklenmesi gerektiğini yeniden hatırlattık. Türkiye Cumhuriyeti'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnek olacak mahiyettedir. Sığınmacıların problemlerinin tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu olduğu bilinciyle, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisi ile imzaladığımız İşbirliği Protokolü'nün hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Bakan Yanık: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnektir

Bakan Yanık: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnektir

Bakan Yanık: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnektir

Bakan Yanık: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnektir

Bakan Yanık: Türkiye'nin sığınmacılara yönelik politikaları birçok ülkeye örnektir

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