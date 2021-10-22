Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, THY Teknik A.Ş. (Turkish Technic) Genel Müdürünü Ziyaret Etti

Mütevelli Heyet Başkanımız Prof. Dr. Muhittin Şimşek, THY Teknik A. Ş. (Turkish Technic) Genel Müdürü Mikail Akbulut'u makamında ziyaret etti. Görüşmede Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi ile ilgili projeler konuşuldu.

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