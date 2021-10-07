Ahmet Şafak Didim'de ülkücüleri coşturdu - Haberler
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Ahmet Şafak Didim'de ülkücüleri coşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ahmet Şafak Didim'de ülkücüleri coşturdu

Aydın'ın Didim ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığınca "Bir memleket meselesi" sloganıyla "Ahmet Şafak" konseri düzenlendi.

DİDİM, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Didim ilçesinde Ülkü Ocakları Başkanlığınca "Bir memleket meselesi" sloganıyla "Ahmet Şafak" konseri düzenlendi.

Didim Kent Meydanında gerçekleştirilen konsere MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Aydın İl Ülkü Ocakları Başkanı Tayfun Şan, MHP Didim İlçe Başkanı Fikret Alkaya, Didim Ülkü Ocakları Başkanı Erkan Yüce, İl ve İlçe yöneticileri, ilçe ocak başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Konser öncesinde İncirliova Tarihi Mehteran Ekibi sahne aldı. Mehteran takımı çaldığı marşlarla alandakileri coşturdu. Mehteran sonrasında programa geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Grup Gökçen sahne aldı. Grup Gökçen kendi yazdıkları şarkılarını seslendirdi. Ardından programda konuşan Didim Ülkü Ocakları Başkanı Erkan Yüce, Ülkü Ocaklarının geçmişten günümüze önemli bir konuma sahip olduğunu ifade ederek ABD'nin Ülkü Ocaklarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi. Yüce "Vatan haini olmayan herkese ülkü ocaklarının kapısı açıktır" dedi.

Konuşmanın ardından Ülkücü camianın en sevdiği sanatçılar arasından yer alan Ahmet Şafak sahne aldı. İlk şarkısının ardından konuşan Şafak, Didim'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Şafak daha sonra eserlerini vatandaşlarla birlikte söyledi. - AYDIN

Ahmet Şafak Didim'de ülkücüleri coşturdu

Ahmet Şafak Didim'de ülkücüleri coşturdu

Ahmet Şafak Didim'de ülkücüleri coşturdu

Ahmet Şafak Didim'de ülkücüleri coşturdu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ahmet Şafak Didim'de ülkücüleri coşturdu - Haberler
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