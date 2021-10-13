Adana'da Ufo Görüldü

İSTANBUL (Space Mag Türkiye) - İstanbul merkezli Orion UFO Araştırma Merkezi internet sitesinde yeni bir görüntü paylaştı.

İddiaya göre görüntü 24 Nisan 2021 tarihinde saat 23: 07'de çekildi. Görüntüyü kaydeden Aras Salih adlı kişi şunları söyledi:

"Işıklı cisim hiç ses çıkarmadan sola doğru ağır ağır hareket ediyordu. Cisim sağa sola değişik manevralar yapıyor yeşilimsi beyazımsı bir renk saçıyordu. 17 saniye kadar havada dolaştıktan sonra ışığı sönüp aniden gözden kayboldu."

"HAZIRLI OLMALIYIZ"

Orion'daki UFO Araştırmacıları Kuzey Atacan, Cem Çorapçı ve Halil Can Özdemir, görüntüde oynama olmadığını söylüyor.

"Işıklı nesne formu itibari ile bilinen hiçbir hava aracına benzemiyor" diyen Atacan ekliyor: "Bu tür gözlemlere hazırlıklı olmalıyız."

Çorapçı ise şu iddiada bulundu: "Bizler insanoğlu olarak çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Bu yüzden Dünya dışı varlıklar hem bizlere bu süreçte yardım etmek hem de bizleri gözetim altında bulundurmak için semalarımızı sık sık ziyaret ediyorlar."

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