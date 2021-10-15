Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haberler
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Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül - Haberler | Güncel
Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Şaban Ekici, ağır yaralandı.

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atan otomobilin sürücüsü Şaban Ekici, ağır yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Kocaveliler mevkisinde meydana geldi. Şaban Ekici yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ağır yaralandığı belirlenen sürücü Şaban Ekici, kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ekici'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili ilgili inceleme başlattı.


Adana'da, takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül - Son Dakika Haberleri
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