Adana'da stajını tamamlayan 14 avukat mesleğe başladı
AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana Barosu'nda, stajını tamamlayan 14 yeni avukat ruhsatlarını aldı.
Adana Barosu'nda, stajını tamamlayan 14 yeni avukat ruhsatlarını aldı.
Baro Başkanı Semih Gökayaz, adliyenin konferans salonundaki törende, meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını verdi.
Konuşmasında meslek etiğine bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Gökayaz, yeni avukatlara başarılar diledi.
Avukatlara cübbelerini de staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.
AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri