Adana'da stajını tamamlayan 14 avukat mesleğe başladı - Haberler
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Adana'da stajını tamamlayan 14 avukat mesleğe başladı

AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana'da stajını tamamlayan 14 avukat mesleğe başladı

Adana Barosu'nda, stajını tamamlayan 14 yeni avukat ruhsatlarını aldı.

Adana Barosu'nda, stajını tamamlayan 14 yeni avukat ruhsatlarını aldı.

Baro Başkanı Semih Gökayaz, adliyenin konferans salonundaki törende, meslek yemini eden avukatlara ruhsatlarını verdi.

Konuşmasında meslek etiğine bağlı kalınması gerektiğini vurgulayan Gökayaz, yeni avukatlara başarılar diledi.

Avukatlara cübbelerini de staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.

Adana'da stajını tamamlayan 14 avukat mesleğe başladı

AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri
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