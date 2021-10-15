Adana'da ruhsatsız silah taşıyan kişi yakalandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde bir kişi ruhsatsız silah taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre, jandarma ekipleri, silah taşıdığı ihbarı yapılan V.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Aşçıbekir Mahallesi'nde şüphelinin aracını durduran ekipler, incelemelerinde ruhsatsız tabanca buldu.

Şüpheli, gözaltına alındı.