Adana Barosu'na 3 yeni avukat katıldı
AA / Neşet Karadağ - Haberler | Güncel
Adana Barosu'nda stajını tamamlayan 3 yeni avukat, yemin ederek ruhsatlarını aldı.
Adana Barosu'nda stajını tamamlayan 3 yeni avukat, yemin ederek ruhsatlarını aldı.
Baro tesislerindeki törende, yemin eden avukatlara ruhsatlarını Baro Başkanı Semih Gökayaz verdi.
Gökayaz, avukatlardan meslek etiği ve kurallarına bağlı kalmalarını istedi.
Yeni avukatlara cübbelerini de staj yaptıkları öğreticileri giydirdi.
AA / Neşet Karadağ - Son Dakika Haberleri