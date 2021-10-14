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ABD'de Kovid-19 nedeniyle ailelerin yüzde 38'i maddi sıkıntı yaşadı

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Haberler | Güncel
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ailelerin yüzde 38'i maddi sıkıntı yaşadı

NEW ABD'de yapılan bir anket, Kovid-19'un delta varyantının zirveye çıktığı geçen aylarda ailelerin yüzde 38'inin finansal sıkıntı çektiğini, yaklaşık beşte birinin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sağlık problemlerini ertelemek zorunda kaldığını ortaya koydu.

NEW ABD'de yapılan bir anket, Kovid-19'un delta varyantının zirveye çıktığı geçen aylarda ailelerin yüzde 38'inin finansal sıkıntı çektiğini, yaklaşık beşte birinin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ciddi sağlık problemlerini ertelemek zorunda kaldığını ortaya koydu.

National Public Radio'nun (NPR) Robert Wood Johnson Vakfı ve T. H. Chan Kamu Sağlığı Okulu ile gerçekleştirdiği anket, geçen aylarda ABD'de ailelerin yüzde 38'inin ciddi finansal sıkıntılar yaşadığını gösterdi.

Ankette katılımcıların yüzde 67'si devletten finansal yardım aldığını, geliri 50 bin doların altında olan ailelerin yüzde 59'u yardıma rağmen finansal sıkıntı çektiğini belirtti.

Ailelerin yüzde 19'u Kovid-19 döneminde tüm birikimlerini kaybettiğini, yüzde 27'si ise kirasını ödemekte zorlandığını bildirdi.

Ankete katılanların yüzde 18'i salgın nedeniyle aile üyelerinin ciddi sağlık problemlerini ertelemek zorunda kalırken, bunların yüzde 76'sı bu nedenle olumsuz sonuçlarla karşılaştı.

Anket, salgının eğitim alanındaki etkisini de gözler önüne serdi.

Ankete katılan çocuklu ailelerin yüzde 69'u çocuklarının eğitimlerinin geri kaldığını, bu ailelerin yüzde 70'i ise bu yıl çocuklarının eğitim kayıplarını giderebileceklerine inanmadıklarını ifade etti.

Ailelerin yüzde 20'si işe giderken çocuklarına bırakabilecekleri bir yer bulmakta zorlanırken, çocuklu ailelerin yüzde 23'ünün ise evlerinde hızlı internetin bulunmadığı vurgulandı.

Anket 2 Ağustos-7 Eylül arasında 3 bin 616 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

AA / Esin Eşkinat Sayılgan - Son Dakika Haberleri
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