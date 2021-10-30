9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı Makamında Ziyaret Etti. İlk olarak Valilik Şeref Defterini imzalayan 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun daha sonra valilik makamında Sayın Valimiz Mehmet Makas ile bir süre görüştü. Sayın Valimiz, nazik ziyaretlerinden dolayı Tümgeneral Erhan Uzun'a teşekkürler etti.

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