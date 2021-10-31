31 Ekim 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

01:45 Su Savaşları

02:40 Teşkilat

05:10 Muhteşem Kraliçe

06:15 Yeşil Deniz

09:10 Payitaht Abdülhamid

12:20 Tarihin Efsaneleri

13:25 Gönül Dağı

17:05 Kral Şakir: Oyun Zamanı

19:00 Ana Haber

20:00 Teşkilat

23:45 3'te 3

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