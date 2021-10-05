21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Etkinliği Düzenlendi 29-09-2021 - Haberler
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21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Etkinliği Düzenlendi 29-09-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü Etkinliği Düzenlendi 29-09-2021

Okulumuz Hemşirelik Bölümü tarafından 29. 09. 2021 tarihinde 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla "Alzheimer ve Uyku" konulu etkinlik düzenlendi.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Okulumuz Hemşirelik Bölümü tarafından 29. 09. 2021 tarihinde 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla "Alzheimer ve Uyku" konulu etkinlik düzenlendi. Konuşmacı olarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nejat ALTINTAŞ'ın katıldığı etkinliğe bölümümüz akademik personeli, idari personeli ve öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Etkinlik sonunda Okul Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Tülin YILDIZ, Sayın Doç. Dr. Nejat ALTINTAŞ'a katılım ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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