Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi - Haberler
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Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi Bolu'da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 200 polisin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

BOLU (İHA) - Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi

BOLU - Bolu'da çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik 200 polisin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirildi. Emniyet müdürlüğünün diğer birimlerinin de destek verdiği ve toplam 200 polisin yer aldığı denetimlerde 12 internet oyun salonu, 12 iddia bayi, 8 kafede vatandaşlar üzerinde genel bilgi taraması yapıldı.

Uygulamaya katılan İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, denetim yapılan kafelerde sohbet ettiği öğrencilere uyarı ve tavsiyelerde bulundu. Okul çevreleri ve servis araçlarının da kontrol edildiği denetimlerin aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi

Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi

Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi

Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi

Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi

Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi

Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi

Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi

Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi

Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi

Bolu'da 200 polis çocukların ve gençlerin korunmasına yönelik denetim gerçekleştirdi
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