16. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Festivali'ne ilgi büyük oldu

İstanbul, Ankara ve İzmir'den gelen gazeteciler, köşe yazarları, bloggerler festivalin tanıtımına büyük destek verdi. Kent merkezi, Cunda (Alibey) Adası, Küçükköy ve Altınova'ya yayılan etkinliklere ilgi büyük oldu.

Tadımlar, sunumlar bir yana festivalin eğlence kaynağı müzik grupları da her etkinliğe yetişti, konukları eğlendirdi, katılımcıların kulaklarının pasını sildi. Festival kapsamında yaklaşık yirmi sahne gösterimi yapıldı, müzisyenler, dansçılar, tiyatrocular ve korolar tümü de Ayvalıklı sanatçılardan oluştu.

Pandemi sürecinde işsiz kalan ve ekonomik sıkıntı içindeki Ayvalıklı sanatçılara dört günlük festival bir nebze de olsun cansuyu oldu. İstanbul'dan gelen konuk sanatçı Aykut Yılmaz festival kapsamında şarkılar söyledi, ancak sanatçı, " en önemli konserim" dediği yüzüncü konserini Bekir Coşkun Kütüphanesi'nin açılışında, usta yazarın çok sevdiği "Ben yoruldum hayat" şarkısını seslendirerek unutulmaz bir gece yaşattı.

29 Ekim gecesi Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi "Ben Hasan Tahsin" oyununa ev sahipliği yaptı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları konseptine uygun, metin ve hikayelerin yer aldığı oyun tiyatroseverler tarafından ilgile izlendi.

Zeytin Hasat Festivali yürütme komitesinin çalışmaları sırasında, Ayvalık Belediyesi Kültür Sanat Danışmanı Erkan Cılak tarafından gündeme getirilen ve oybirliğiyle onaylanan "Festivale Renk Katanlar" dört gün boyunca hem ilgi odağı oldu, hem festivale gelenleri eğlendirip iç içe keyifli bir dört gün geçirmelerini sağladı.

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