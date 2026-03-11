Haberler

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor! Peki, Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Futbolseverler, turnuvanın bir sonraki aşamasında hangi takımların eşleşeceğini merakla bekliyor. İşte tüm detaylar ve canlı yayın bilgileri.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni tur eşleşmeleri için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tarihi, saati ve yayın kanalı futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Kura çekiminin canlı yayınlanacağı kanal ve saat bilgisi ile turnuvanın önemli detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı çeyrek finallerle devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri için yapılacak kura çekimi 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. Tüm kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek kura, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak ve futbolseverler eşleşmeleri anlık olarak takip edebilecek.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR VE KURA DETAYLARI

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Kura çekiminde seri başı olan takımlar Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Konyaspor olurken, Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği seri başı olmayan takımlar olarak eşleşecek. Çeyrek final maçları 21-23 Nisan tarihlerinde oynanacak ve statü gereği seri başı takımlar kendi sahalarında mücadele edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

"Bunu yaptıysanız sonuçları daha önce görülmemiş seviyede olur"
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek

Trump'ı üstü kapalı yalanlıyorlar! Beyaz Saray'dan İran açıklaması
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı

Bu rakamlar Trump'ın başını ağrıtacak! ABD cephesinde bilanço ağır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Wanda Nara'dan Icardi'yi kızdıracak paylaşım

Yine rahat durmadı! Yaptığı paylaşıma bakın
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Avustralya, Körfez bölgesine uzun menzilli keşif uçağı gönderiyor

Okyanusya ülkesi de savaştaki tarafını seçti! Yola çıkıyor
SGK'dan 25 bin liraya kadar geri ödeme! e-Devlet'ten sorgulanabiliyor

Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Netanyahu, İran halkına seslendi: Anı yakalamaya hazır olun

Bir kez daha İran halkına seslendi, "bayrak" mesajı verdi
Jakobs'un ''Salah nerede?'' sorusuna verdiği tepki bomba

Salah bu soruyu duymasın! Binlerce beğeni alan video