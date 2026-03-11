Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni tur eşleşmeleri için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tarihi, saati ve yayın kanalı futbol tutkunları tarafından merak ediliyor. Kura çekiminin canlı yayınlanacağı kanal ve saat bilgisi ile turnuvanın önemli detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı çeyrek finallerle devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurusuna göre, çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri için yapılacak kura çekimi 11 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek. Tüm kulüp yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek kura, A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak ve futbolseverler eşleşmeleri anlık olarak takip edebilecek.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELEN TAKIMLAR VE KURA DETAYLARI

Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Samsunspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Kura çekiminde seri başı olan takımlar Galatasaray, Beşiktaş, Samsunspor ve Konyaspor olurken, Fenerbahçe, Trabzonspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği seri başı olmayan takımlar olarak eşleşecek. Çeyrek final maçları 21-23 Nisan tarihlerinde oynanacak ve statü gereği seri başı takımlar kendi sahalarında mücadele edecek.