Yusuf Güney hapiste mi, Yusuf Güney neden tutuklandı?

Giriş Paragrafı: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyonlar devam ederken, şarkıcı Yusuf Güney'den kötü haber geldi. Bir YouTube programında içerisinde yasaklı DMT maddesi bulunan "Ayahuska çayı" hakkında özendirici ifadeler kullandığı tespit edilen Güney, Narkotik ekiplerince yakalandı.

YUSUF GÜNEY HAPİSTE Mİ?

Magazin ve sanat dünyası, şarkıcı Yusuf Güney’den gelen son dakika haberiyle sarsıldı. Bir süredir yaptığı sıra dışı açıklamalarla gündemden düşmeyen ünlü isim, bu kez hukuk engeline takıldı. Katıldığı bir dijital platformdaki ifadeleri nedeniyle emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Yusuf Güney, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖZALTI GEREKÇESİ: YASAKLI MADDEYE ÖZENDİRME İDDİASI

Operasyonun perde arkasında, Yusuf Güney’in yayında kullandığı ifadeler yer alıyor. Ünlü şarkıcının, içeriğinde güçlü halüsinojen etkileri olan ve Türkiye'de yasaklı maddeler listesinde bulunan "DMT" maddesini barındıran "Ayahuska Çayı" hakkında konuştuğu belirlendi. Güney’in bu çayı kullanımını normalleştiren ve özendirici mahiyetteki sözleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına neden oldu.

DİJİTAL YAYINDAKİ SÖZLERİ BAŞINI YAKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yusuf Güney’in katıldığı programdaki konuşmaları titizlikle incelendi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, toplum sağlığını tehlikeye atabilecek ve gençleri yasaklı maddelere yönlendirebilecek içerikteki beyanlar suç unsuru olarak kabul edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güney, çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verilerek demir parmaklıklar ardına yollandı.

AYAHUSKA ÇAYI VE DMT TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Güney’in tutuklanmasıyla birlikte, Amazon ormanlarına özgü bir ritüel içeceği olan Ayahuska ve içindeki DMT maddesinin yasal statüsü yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, bu tür maddelerin ciddi psikolojik ve fiziksel riskler taşıdığı konusunda uyarılarda bulunurken; yargının verdiği bu karar, dijital içerik üreticileri ve konukları için de "ifade sınırı" konusunda önemli bir emsal teşkil ediyor. Yusuf Güney’in avukatlarının karara itiraz edip etmeyeceği ise kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.