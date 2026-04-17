Yerebatan sarnıcı giriş ücreti 1 TL mi oldu, ne kadar?

İstanbul’un en önemli tarihi yapılarından biri olan Yerebatan Sarnıcı için yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurulan uygulama kısa süre içinde yürürlüğe girecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde kabul edilen düzenleme ile Yerebatan Sarnıcı’nın giriş ücretine ilişkin yeni bir uygulama başlatıldı. Buna göre, 18 Nisan tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, tarihi yapıyı 1 TL ödeyerek ziyaret edebilecek. Alınan kararın, özellikle yerli ziyaretçilerin ilgisini artırması bekleniyor.

İBB tarafından yapılan açıklamada, İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla bu adımın atıldığı belirtildi. Açıklamada, “İstanbul’un mirasını herkes görebilsin diye Yerebatan Sarnıcı’nı yalnızca 1 TL ödeyerek ziyaret edebilirsiniz” ifadeleri yer aldı. Yeni düzenleme ile birlikte tarihi yapının daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesi hedefleniyor.

Kültür İstanbul tarafından yapılan bilgilendirmede ise uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşların girişte T.C. kimlik kartlarını göstermelerinin yeterli olduğu aktarıldı. Yerebatan Sarnıcı’nın tarihi atmosferini deneyimlemek isteyen ziyaretçiler için kapıların açık olduğu belirtilirken, düzenlemenin kentteki kültür turizmine katkı sağlaması bekleniyor.