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Yemekteyiz Zeki kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeki Bey kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Zeki kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeki Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Zeki Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeki kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 2-6 Kasım haftasında yarışacak olan Zeki Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Zeki Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zeki kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ ZEKI KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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