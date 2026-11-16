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Yemekteyiz Yakup kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yakup Bey kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Yakup kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yakup Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Yakup Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yakup kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 16-20 Kasım haftasında yarışacak olan Yakup Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Yakup Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yakup kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ YAKUP KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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