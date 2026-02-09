Yemekteyiz Serkan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan Erkılıç kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 19-23 Ocak haftasında yarışacak olan Serkan Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Serkan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Serkan kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SERKAN KİMDİR?

40 yaşındaki Adıyamanlı aşçı, mutfağa olan tutkusu ve disiplinli çalışmasıyla dikkat çekiyor. Yıllardır edindiği deneyim, onu sadece yemek yapan biri değil; lezzet üreten bir usta haline getiriyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.