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Yemekteyiz Mert kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mert Bey kaç yaşında, nereli?

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Yemekteyiz Mert kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mert Bey kaç yaşında, nereli?
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Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Mert Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mert kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 5-9 Ekim haftasında yarışacak olan Mert Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Mert Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Mert kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MERT KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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