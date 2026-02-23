Yemekteyiz Maziçin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Maziçin Pulat kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 23-27 Şubat haftasında yarışacak olan Maziçin Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Maziçin Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Maziçin Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MAZİÇİN KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Maziçin Pulat Koç, Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşamaktadır. 23 Şubat günü mutfakta hünerlerini sergileyen yarışmacı, enerjisi ve iddialı açıklamalarıyla kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmiştir.

KONYA AKŞEHİR'DEN YARIŞMAYA KATILDI

Günlük yaşamını Konya Akşehir'de sürdüren Maziçin Hanım, yarışmaya yöresel tatlara olan hakimiyeti ve mutfak tecrübesiyle katıldığını ifade etmektedir. Anadolu mutfağına olan ilgisi, menüsüne de yansımaktadır.

AİLE HAYATI VE ÖZEL YAŞAMI

Evli ve bir çocuk annesi olan Maziçin Pulat Koç, aile yaşamıyla mutfak tutkusunu bir arada yürütmektedir. Yarışmada zaman zaman aile hayatından bahsetmesi, izleyiciyle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlamıştır.

SOSYAL MEDYADA AKTİF, MUTFAKTA İDDİALI

Maziçin Hanım yalnızca yarışma ile değil, aynı zamanda yemek yapım videolarıyla da dikkat çekmektedir. Sosyal medyada paylaştığı tarifler ve pratik mutfak önerileri, onu yakından takip eden bir kitle oluşturmuştur.

"BU YARIŞMANIN BİRİNCİSİ BEN OLACAĞIM"

Yarışma süresince özgüveniyle ön plana çıkan Maziçin Pulat Koç, yaptığı açıklamalarda birincilik hedefiyle geldiğini net bir şekilde dile getirmektedir. Rakiplerine karşı iddialı duruşu ve menüsüne olan güveni, haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmasını sağlamıştır.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.