Haberler

Yemekteyiz Eyüpcan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eyüpcan Bey kaç yaşında, nereli?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yemekteyiz Eyüpcan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eyüpcan Bey kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Eyüpcan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eyüpcan kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 12-16 Ekim haftasında yarışacak olan Eyüpcan Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Eyüpcan Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Eyüpcan kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ EYÜPCAN KİMDİR?

Yemekteyiz yarışmacısı hakkında henüz detaylar açıklanmadı. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 116 sitede yayınlandı.
Bir kentimiz diken üstünde! Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu

Binlerce kişiyi hastanelik eden salgının nedeni belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Düzenleme sonrası YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması: Çocukların hesapları kapatılabilir

Yeni düzenleme sonrası ilk hamle YouTube'dan geldi: Hepsi kapanabilir
Bir zamanlar terörle anılıyordu! Orası artık dağcıların yeni rotası

Bir zamanlar terörle anılıyordu! Artık onların yeni rotası
Emekli astsubayın evinde servet yatıyor! Ama derdi para değil

Emekli astsubayın evinde servet yatıyor! Ama derdi para değil
Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada! Ağlayarak annesini istedikçe vurdu

Anaokulunda 5 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
Cesur yürek: Annesini darbeden babasının karşısında dikildi

Küçücük boyuyla annesini darbeden babasının karşısında dikildi
Fuat Oktay’dan İsrailli Bakan Katz'a tepki: Tehdit diliyle barışın önüne geçilemez

Fuat Oktay "Soykırımcı İsrail'in bakanı" diyerek Katz'ı topa tuttu
Şaka değil gerçek! Verdiği ilanla 50 liraya hastalık satıyor

Şaka değil gerçek! Bu ilanı görenler yetkilileri göreve çağırıyor