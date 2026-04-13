Yemekteyiz Defne kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Defne Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 13-17 Nisan haftasında yarışacak olan Defne Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Defne Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Defne Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ DEFNE KİMDİR?

33 yaşında, Elazığlı ve bir çocuk annesi… Hayatını hem annelik hem de tutkuyla yaptığı mesleği arasında dengeleyerek sürdüren güçlü bir kadın profili çiziyor. Henüz 4 aylık bebeğiyle birlikte hayatın tadını çıkarmayı bilen bu genç anne, zorluklara rağmen üretmeye ve hayal kurmaya devam ediyor.

Pastacılık onun için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat. El lezzetine olan güveni, yaptığı her ürüne yansıyor. Özenle hazırladığı tatlılar, sadece damaklara değil, göze de hitap ediyor. Bu alandaki yeteneği ve özgüveni, onu bir adım öne çıkarıyor.

4 aylık kızıyla vakit geçirmek, onun en büyük mutluluk kaynaklarından biri. Gezmek, yeni yerler keşfetmek ve bu anları bebeğiyle paylaşmak, hayatına ayrı bir anlam katıyor. Hem anne hem de üretken bir birey olmayı başarıyla sürdürüyor.

Eğer 200 bin TL’lik ödülü kazanırsa, en büyük hayalini gerçekleştirmek istiyor: Kendi markasını kurmak. Bu marka, sadece bir pastane değil; emeğin, azmin ve lezzetin buluştuğu özel bir yer olacak. Kendi tarifleri ve özgün sunumlarıyla fark yaratmayı hedefliyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.