Haberler

Yemekteyiz Defne kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Defne Hanım kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Defne Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Defne Hanım kaç yaşında, nereli? bilgiler araştırılıyor.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 13-17 Nisan haftasında yarışacak olan Defne Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Defne Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Defne Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ DEFNE KİMDİR?

33 yaşında, Elazığlı ve bir çocuk annesi… Hayatını hem annelik hem de tutkuyla yaptığı mesleği arasında dengeleyerek sürdüren güçlü bir kadın profili çiziyor. Henüz 4 aylık bebeğiyle birlikte hayatın tadını çıkarmayı bilen bu genç anne, zorluklara rağmen üretmeye ve hayal kurmaya devam ediyor.

 

Pastacılık onun için sadece bir meslek değil, aynı zamanda bir sanat. El lezzetine olan güveni, yaptığı her ürüne yansıyor. Özenle hazırladığı tatlılar, sadece damaklara değil, göze de hitap ediyor. Bu alandaki yeteneği ve özgüveni, onu bir adım öne çıkarıyor.

 4 aylık kızıyla vakit geçirmek, onun en büyük mutluluk kaynaklarından biri. Gezmek, yeni yerler keşfetmek ve bu anları bebeğiyle paylaşmak, hayatına ayrı bir anlam katıyor. Hem anne hem de üretken bir birey olmayı başarıyla sürdürüyor.

 

Eğer 200 bin TL’lik ödülü kazanırsa, en büyük hayalini gerçekleştirmek istiyor: Kendi markasını kurmak. Bu marka, sadece bir pastane değil; emeğin, azmin ve lezzetin buluştuğu özel bir yer olacak. Kendi tarifleri ve özgün sunumlarıyla fark yaratmayı hedefliyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

Osman DEMİR
Haberler.com
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
Saflar belli oluyor: Avrupa ülkesi, Trump'ın 'abluka' restine karşı çıktı

Safını açıkça belli eden Avrupa ülkesinden Trump'a soğuk duş

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

Yıllar sonra geri dönüyor! Gamze Özçelik yeniden setlerde
Arda Turan alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç

Alarmların gölgesinde maça çıktı! İşte sonuç
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

6 puanları silindi