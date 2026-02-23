Haberler

Yemekteyiz Beşir kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Beşir Bey kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Beşir Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Beşir kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 23-27 Şubat haftasında yarışacak olan Beşir Bey'in hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Beşir Bey kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Beşir kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ BEŞİR KİMDİR?

TV ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz, yeni haftasıyla izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. 23 Şubat Pazartesi günü başlayan haftada yarışmacılar, 27 Şubat Cuma gününe kadar sürecek büyük mücadelede 200 bin TL'lik ödül için mutfağa girdi.

Bu haftanın dikkat çeken isimlerinden biri olan Beşir'in kişisel hayatına dair detaylar henüz netleşmiş değil. Yaşı, mesleği ve memleketi gibi bilgiler program ilerledikçe izleyiciyle paylaşılacak. Ancak Beşir, daha ilk bölümden tavırları ve konuşma tarzıyla masanın en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.

Yarışma sırasında rakiplerinden gelen "Sesiniz çok isotlu" yorumu stüdyoda kahkahalara neden oldu. Esprili anların yaşandığı masada, hem yarışmacılar hem de izleyiciler bu yorumla keyifli dakikalar yaşadı. Sosyal medyada da kısa sürede konuşulan bu an, haftanın eğlenceli detayları arasına girdi.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.

