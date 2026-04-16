Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 17 Nisan İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

17 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok kentte hava durumu yakından takip ediliyor. Günlük planlarını açık hava koşullarına göre yapan vatandaşlar, yağış ihtimali ve sıcaklık değişimlerine odaklanırken, şehirler arasında farklılık gösteren hava tablosu dikkat çekiyor. Meteorolojik gelişmelerin gün içi yaşamı nasıl etkileyeceği ise merakla izleniyor. Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor…

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (17 NİSAN CUMA)

Meteoroloji tahminlerine göre 17 Nisan Cuma günü Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Bazı bölgelerde ise aralıklı yağış geçişleri beklenirken, özellikle batı kesimlerde sağanak yağışların zaman zaman etkisini artırabileceği tahmin ediliyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi’nin bazı kesimlerinde yerel yağış geçişleri öngörülüyor. Batı bölgelerde sağanak yağış ihtimali daha yüksek olurken, iç kesimlerde kısa süreli yağışlar görülebilir.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içinde yer yer kısa süreli sağanak yağış geçişleri görülebilir.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova çevresinde aralıklı yağışlar etkili olabilir. Yağışların zaman zaman hafif ve orta şiddette görülmesi bekleniyor.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yağış geçişleri ihtimali bulunuyor.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, bazı bölgelerde öğleden sonra sağanak yağış görülebilir.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa ve çevresinde aralıklı yağış geçişleri öngörülüyor. Yağışların gün içinde zaman zaman etkisini artırması mümkün.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da yerel sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Kısa süreli ancak etkili yağış geçişleri görülebilir.

