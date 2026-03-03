Yapılan bir araştırmada bilim insanlarına göre dünyanın en sıkıcı meslekleri listesinde hangisi yer almaz?

Haberler

Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor.

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik."

YAPILAN BİR ARAŞTIRMADA BİLİM İNSANLARINA GÖRE DÜNYANIN EN SIKICI MESLEKLERİ LİSTESİNDE HANGİSİ YER ALMAZ?

Ayakkabı tamircisi

Veri analisti

Temizlik görevlisi

Sigortacı

