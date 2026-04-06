Haberler

Volkan Yılmaz kimdir? MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı görevine yeni atama gerçekleştirildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan açıklamaya göre, “Tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atanmıştır.” denildi. Peki, Volkan Yılmaz kimdir? MHP İstanbul İl Başkanı Volkan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

VOLKAN YILMAZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Volkan Yılmaz, siyasi kariyerinde özellikle İstanbul’un Silivri ilçesinde aktif olarak görev almış ve yerel yönetim deneyimiyle dikkat çekmiştir. Atama sonrası vatandaşlar ve siyasi çevreler tarafından Volkan Yılmaz hakkında araştırmalar hız kazanmıştır.

Volkan Yılmaz, 1972 yılında İstanbul’un Silivri ilçesinde doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla Yılmaz 54 yaşındadır.

Eğitim hayatına Büyükçekmece’de başlayan Yılmaz, ilkokul ve ortaokul öğrenimini burada tamamlamış, ardından Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümünden mezun olmuştur. Eğitim geçmişi, onun ilerleyen yıllarda ekonomi ve yönetim alanındaki siyasi faaliyetlerine temel oluşturmuştur.

VOLKAN YILMAZ NERELİ?

Volkan Yılmaz, doğum yeri olarak İstanbul’un Silivri ilçesini göstermektedir. Silivri kökenli olması, onun özellikle bölge halkı ve yerel yönetim ile ilişkilerinde güçlü bir bağ kurmasına olanak sağlamıştır.

Silivri Belediye Başkanlığı dönemi ve MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu üyeliği gibi görevleri, Yılmaz’ın bölgesel siyaset deneyimini artırmıştır.

VOLKAN YILMAZ’IN SİYASİ GEÇMİŞİ

Volkan Yılmaz, uzun yıllardır Milliyetçi Hareket Partisi bünyesinde aktif görevler üstlenmiştir. Kariyerinde dikkat çeken bazı noktalar şunlardır:

MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği

İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı

MHP MYK Üyeliği (2012-2019)

2019 yerel seçimlerinde Silivri Belediye Başkanı seçilen Volkan Yılmaz, bu görevle birlikte hem yerel yönetim hem de ulusal düzeyde belediye birliklerinde önemli görevler üstlenmiştir.

VOLKAN YILMAZ’IN ÖNCEKİ GÖREVLERİ

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Silivri Belediye Başkanı olarak seçilen Volkan Yılmaz, yönetim görevlerini etkin bir şekilde sürdürmüştür. Bu süreçte üstlendiği görevler arasında şunlar yer almaktadır:

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Yönetim Kurulu Üyeliği

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen Üyeliği

Bu görevler, onun yerel yönetim alanındaki deneyimini ve ulusal düzeydeki etkisini artırmıştır. Ayrıca Yılmaz, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Dilara Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay

Hamaney'in görüntülerinde dünyayı tedirgin eden detay
Fidan öğretmenin yeni mesleği! Kazancı da ortaya çıktı

Yeni mesleğinden çuval çuval para kazanıyor! İşte kazancı
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Son dakika golüyle çıldırdılar

1 saniye sonrasını izlemeniz lazım!

Yarı çıplak halde bulunmuştu! Genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı

Yarı çıplak halde bulunan genç kızın ölümünde sır perdesi aralandı
Narin davasında duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım bu ceset ortaya çıkmazdı

Duruşma salonunu karıştıran ifade: Eğer Salim'in dediğini yapsaydım...