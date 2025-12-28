Veyis Ateş neden gözaltına alındı?

Uyuşturucu suçlarına yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda bilinen bazı isimleri de dosyaya dahil etti. Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş, fenomen Taner Çağlı, gece kulübü sahibi Cengiz Can Atasoy ile iş insanı Ali Baran Süzer'in de bulunduğu 17 şüpheli, soruşturma kapsamında emniyet güçlerince gözaltına alındı.

VEYİS ATEŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, aralarında kamuoyunda tanınan isimlerin de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı. Soruşturma kapsamında, eski Habertürk yöneticisi ve sunucusu Veyis Ateş ile sosyal medya fenomeni Taner Çağlı'nın da yer aldığı 20 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kişilerden 17'si emniyet güçlerince gözaltına alındı.

SORUŞTURMADA HANGİ İSİMLER YER ALIYOR?

Soruşturma dosyasında dikkat çeken birçok isim bulunuyor. Veyis Ateş ve Taner Çağlı'nın yanı sıra, Suma Han adlı eğlence mekânının işletmecisi Cengiz Can Atasoy, "The Bacım" adıyla bilinen ve milyonlarca takipçiye sahip sosyal medya hesabının sahibi Şebnem İnan, Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Baran Süzer ile Nilay Didem Kılavuz ve Dilara Ege Çevik de gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

VEYİS ATEŞ DAHA ÖNCE İFADE VERMİŞTİ

Veyis Ateş'in, soruşturma kapsamında daha önce İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na giderek savcılığa ifade verdiği öğrenildi. İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrılan Ateş'in, gözaltına alınan diğer şüphelilerle birlikte Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek uyuşturucu testi yaptıracağı belirtildi.