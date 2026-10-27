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Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı, Gülşah kaç TL kazandı? Var Mısın Yok Musun son bölüm ne kadar kazandı?

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Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı, Gülşah kaç TL kazandı? Var Mısın Yok Musun son bölüm ne kadar kazandı?
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Var Mısın Yok Musun yarışmasının yeniden başlamasıyla birlikte yarışmacılar yeniden gündemin odağına yerleşti. Programın dikkat çeken isimlerinden Gülşah’ın yarışmada kazandığı para ödülü izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı, kaç TL ile yarışmaya veda etti? İşte merak edilen detaylar…

Yeniden ekranlara gelen Var Mısın Yok Musun, yarışmacılarıyla sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Yarışmada performansıyla dikkat çeken Gülşah’ın kazandığı ödül tutarı da en çok araştırılan konular arasına girdi. Var Mısın Yok Musun Gülşah kaç TL kazandı, yarışmadan ne kadar ödülle ayrıldı? İşte yanıtı…

VAR MISIN YOK MUSUN GÜLŞAH NE KADAR KAZANDI?

Var Mısın Yok Musun’un yeni bölümünde büyük ödül heyecanı yaşandı. Yarışmacılar arasından bilgisayar kurasıyla belirlenen Gülşah, günün şanslı ismi olarak büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Bölümün yayınlanmasının ardından “Var Mısın Yok Musun Gülşah ne kadar kazandı?” ve “Gülşah kaç TL kazandı?” soruları arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı.

Yarışmanın yeni bölümünde heyecan dolu anlar yaşanırken, Gülşah’ın açtığı kutular ve bankadan gelen teklifler izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Yarışmanın sonucu kadar Gülşah’ın kazanacağı ödül miktarı da merak konusu oldu.

BUGÜNÜN ŞANSLI İSMİ GÜLŞAH OLDU

Var Mısın Yok Musun’da yarışacak ismi belirlemek için yapılan bilgisayar kurasında Gülşah’ın ismi çıktı. Kura sonucunda günün şanslı yarışmacısı olan Gülşah, büyük ödül için yarışma koltuğuna oturdu. Yarışmanın başlamasıyla birlikte stüdyoda ve ekran başındaki izleyicilerde büyük heyecan yaşandı.

VAR MISIN YOK MUSUN GÜLŞAH NE KADAR KAZANDI?

Gülşah’ın kazandığı ödül:

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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