Van TSO seçim sonucu SON DAKİKA! Van TSO seçimlerini kim kazandı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) meslek grubu seçimleri tamamlandı. Van Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen seçimlerde saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi ve sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Peki, Van TSO seçimlerini kim kazandı? Detaylar...

VAN TSO SEÇİM SONUCU SON DAKİKA!

Van Ticaret ve Sanayi Odası meslek grubu seçimlerinde oy sayımı tamamlandı. Van Anadolu Lisesi’nde yapılan seçimlerde sandıkların saat 17.00’de kapanmasının ardından oylar sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Necdet Takva’nın mavi listesi 10 meslek grubunda, Zahir Kandaşoğlu’nun beyaz listesi 7 meslek grubunda, İrem Bayram’ın yeşil listesi ise 2 meslek grubunda galip geldi.

VAN TSO SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

Van TSO meslek grubu seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre en fazla meslek grubunu Necdet Takva’nın mavi listesi kazandı. Mavi liste 10 grupta seçimi önde tamamlarken Zahir Kandaşoğlu’nun beyaz listesi 7, İrem Bayram’ın yeşil listesi ise 2 meslek grubunda başarı elde etti.

Seçimlerde oy verme işlemi sabah saat 09.00’da başladı. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla oy sayımına geçildi ve meslek gruplarına ilişkin sonuçlar belli oldu.