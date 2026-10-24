Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Van TSO seçim sonucu SON DAKİKA! Van TSO seçimlerini kim kazandı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van TSO seçim sonucu SON DAKİKA! Van TSO seçimlerini kim kazandı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) meslek grubu seçimlerinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından gözler seçim sonuçlarına çevrildi. İş dünyasının yakından takip ettiği seçimlerde sonuçların açıklanmasıyla birlikte “Van TSO seçim sonucu SON DAKİKA!” ve “Van TSO seçimlerini kim kazandı?” soruları gündeme geldi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VANTSO) meslek grubu seçimleri tamamlandı. Van Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen seçimlerde saat 09.00’da başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi ve sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçildi. Peki, Van TSO seçimlerini kim kazandı? Detaylar...

VAN TSO SEÇİM SONUCU SON DAKİKA!

Van Ticaret ve Sanayi Odası meslek grubu seçimlerinde oy sayımı tamamlandı. Van Anadolu Lisesi’nde yapılan seçimlerde sandıkların saat 17.00’de kapanmasının ardından oylar sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Necdet Takva’nın mavi listesi 10 meslek grubunda, Zahir Kandaşoğlu’nun beyaz listesi 7 meslek grubunda, İrem Bayram’ın yeşil listesi ise 2 meslek grubunda galip geldi.

VAN TSO SEÇİMLERİNİ KİM KAZANDI?

Van TSO meslek grubu seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre en fazla meslek grubunu Necdet Takva’nın mavi listesi kazandı. Mavi liste 10 grupta seçimi önde tamamlarken Zahir Kandaşoğlu’nun beyaz listesi 7, İrem Bayram’ın yeşil listesi ise 2 meslek grubunda başarı elde etti.

Seçimlerde oy verme işlemi sabah saat 09.00’da başladı. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla oy sayımına geçildi ve meslek gruplarına ilişkin sonuçlar belli oldu.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

Kürsüden duyurdu! Aziz Yıldırım'dan bomba İsmail Kartal kararı

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok

MasterChef Türkiye'de kriz! Çekimler durdu, yeni bölüm yok
Şekip Mosturoğlu'ndan çok sert sözler: Ligin şampiyonlarını belirlediler

Fenerbahçe'de kritik gün! TFF ve MHK'ye ağzına geleni saydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zonguldak'ta 3 madencinin öldüğü faciada 3 kişi gözaltında

Zonguldak'taki faciada 3 gözaltı
Aydın’da zeytin hasadı başladı! Gündeliği 1000 TL'den çalışıyorlar

Eskiden erkek işiydi, şimdi kadınlar yapıyor! Gündeliği 1000 TL
İzmir'de otel havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk hâlâ yoğun bakımda! Bilirkişi raporu: Tedbir alınmamış

Otel havuzunda can pazarı! Bilirkişi raporu 'tedbir yok' dedi
Altınbaş Holding'in sahibi Nusret Altınbaş fon soruşturmasında gözaltına alındı

Yakalama kararı çıkarılan dev holdingin patronu teslim oldu
Cehennem Melekleri davasında karar! Arabacı'ya ağır ceza

"Cehennem Melekleri" liderinin cezası belli oldu

Kediyi kurtarmak isterken korkuluk koptu! Bursa'da SRC eğitmeni 3. kattan düşüp öldü

Yavru kedi için uzandı, korkuluk elinde kaldı! 3. kattan düştü
ABD'den İran'a saldırı sinyali! Tahran'ın korkutan planı ortaya çıktı

ABD "Saldıracağız" dedi, İran hayatı durduracak misillemeyi ilan etti