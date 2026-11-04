Ümit Aktaş kimdir, eşi kim? Doktor Ümit Aktaş kaç yaşında, nereli?

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Fitoterapi ve akupunktur alanındaki çalışmalarıyla tanınan Dr. Ümit Aktaş, sağlık konularındaki açıklamaları ve kitaplarıyla gündeme geliyor. Mesleki kariyeri ve yaşamına ilişkin ayrıntılar merak edilen Aktaş hakkında, “Ümit Aktaş kimdir, eşi kim, kaç yaşında ve nereli?” soruları araştırılıyor. İşte Dr. Ümit Aktaş'ın eğitimi, mesleki geçmişi ve biyografisine ilişkin bilgiler…

ÜMİT AKTAŞ KİMDİR?

Dr. Ümit Aktaş, fitoterapi ve akupunktur alanlarında eğitim almış bir tıp doktorudur. Kendi internet sitesinde yer alan özgeçmişine göre 1970 yılında doğan Aktaş, Türkiye'de fitoterapi alanında yüksek lisans eğitimi alan ilk tıp doktorlarından biridir.

Tıp fakültesi eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayan Aktaş, akupunktur eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde aldı. Fitoterapi alanındaki yüksek lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde tamamladı.

İstanbul Sarıyer'de kendi kliniğinde hasta kabul eden Ümit Aktaş, aynı zamanda sağlık ve beslenme konularında yazdığı kitaplarla tanınıyor.

ÜMİT AKTAŞ KAÇ YAŞINDA?

1970 doğumlu olan Dr. Ümit Aktaş, 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

ÜMİT AKTAŞ NERELİ?

Fitoterapi uzmanı ve doktor Ümit Aktaş, Kırıkkale doğumludur.

ÜMİT AKTAŞ'IN EŞİ KİM?

Dr. Ümit Aktaş'ın eşi, moda editörlüğü ve bütüncül sağlık alanındaki çalışmalarıyla tanınan Elif Tuncel Aktaş'tır.

ÜMİT AKTAŞ'IN EĞİTİMİ VE MESLEKİ KARİYERİ

Tıp eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde tamamlayan Ümit Aktaş, daha sonra akupunktur ve fitoterapi alanlarında eğitim aldı. Mesleki çalışmalarını bu alanlarda sürdüren Aktaş, İstanbul'daki kliniğinde hasta kabul ediyor.

Aktaş'ın resmî internet sitesinde fitoterapi, akupunktur ve ozonterapi başlıklarında bilgilendirici içerikler de bulunuyor.

ÜMİT AKTAŞ'IN KİTAPLARI NELER?

Dr. Ümit Aktaş, sağlık, beslenme ve yaşam konularını ele aldığı çeşitli kitaplar yayımladı. Yazarın bilinen eserleri arasında şunlar yer alıyor:

İlaçsız Yaşam

Bitkisel Kürlerle İlaçsız Tedavi

Mutluluk Kürleri

Diyabet ve Zayıflama Kürleri

Mutluluk Kürleri 2

Yaşam Sevinci

Koronadan Korunmak Mümkün

Ümitli Bir Gelecek