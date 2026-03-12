Ülkü Hilal Çiftçi kimdir? Ülkü Hilal Çiftçi kaç yaşında, nereli?

Türk televizyon ve müzik sahnesinde hızla yükselen bir isim olarak dikkat çeken Ülkü Hilal Çiftçi, izleyicilerin merakını uyandıran yetenekleriyle konuşuluyor. Genç yaşına rağmen kendisine nasıl bu kadar hızlı bir kariyer yolu açtığı merak konusu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KİMDİR?

Ülkü Hilal Çiftçi, 11 Ocak 2009 doğumlu, genç yaşta oyunculuk ve müzik kariyerine başlayan Türk çocuk sanatçıdır. Televizyon dizileri, filmler ve reklam çalışmaları ile adını duyurmuş, özellikle 2024 yapımı İnci Taneleri dizisindeki Ayça rolüyle geniş kitleler tarafından tanınmıştır.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ KAÇ YAŞINDA?

Ülkü Hilal Çiftçi, 17 yaşındadır.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ NERELİ?

Ülkü Hilal Çiftçi, Zonguldak'ın Devrek ilçesi doğumludur.

ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ'NİN KARİYERİ

Çiftçi, dört yaşında reklam filmlerinde yer alarak oyunculuğa başladı. 2012 yılında İki Dünya Arasında dizisiyle televizyon kariyerine adım attı ve sonrasında Arka Sokaklar, Karadayı, Kırgın Çiçekler, Tozkoparan İskender, Gülümse Kaderine, Dönence gibi popüler dizilerde çocuk oyuncu olarak rol aldı. 2024'te İnci Taneleri dizisinde Ayça karakterini canlandırarak geniş çaplı bir tanınırlık kazandı.

Ayrıca Çiftçi, Sleepy, Fiat Egea, Garanti Bankası, Michelin ve Ariel gibi markaların reklam kampanyalarında yer aldı ve müzik kariyerinde de single çalışmaları ile platformlarda şarkılar yayınladı. Genç yaşına rağmen televizyon ve müzik alanında aktif bir kariyere sahiptir.