Haberler

Uğurcan Çakır cezalı mı, Samsunspor maçında Uğurcan Çakır yok mu, oynamayacak mı?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tansiyon bir an olsun düşmüyor. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında hakeme itirazları veya zaman geçirmeye yönelik hareketleri nedeniyle sarı kart gören tecrübeli eldiven Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu. Maç devam ederken binlerce futbolsever, "Uğurcan Çakır cezalı duruma mı düştü, Samsunspor maçında kalede kim olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Derbi öncesinde sarı kart sınırında bulunan isimler arasında yer alan Uğurcan Çakır, bu akşam gördüğü kartla birlikte ceza sınırını aşmış oldu. Bu gelişme sonrası başarılı kaleci, Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak olan kritik Samsunspor mücadelesinde cezalı duruma düştü. Teknik direktör Okan Buruk'un, şampiyonluk yolundaki bir sonraki önemli durakta kaleyi kime emanet edeceği şimdiden merak konusu oldu.

MAÇIN BAŞINDA TANSİYON ARTTI

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleci Uğurcan Çakır'a gitti. Bu esnada topa hareketlenen Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, rakibi Uğurcan'a müdahalede bulunarak milli eldivenin kale direğine çarpmasına sebep oldu. Galatasaraylı futbolcular, bu müdahalenin ardından Hollandalı oyuncuya tepki gösterdi. Hakem Yasin Kol, Fenerbahçe'den Jayden Oosterwolde, Galatasaray'dan da Uğurcan Çakır'a sarı kart gösterdi. 

SAMSUNSPOR MAÇINDA CEZALI

Zorlu mücadelenin henüz 6. dakikasında sarı kart gören milli kaleci Uğurcan Çakır, Samsunspor maçında cezalı duruma düştü.

Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

