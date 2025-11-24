Ufuk Han Eyüpoğlu kimdir? Kısmetse Olur 3. sezon yarışmacısı Ufuk Han Eyüpoğlu kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nün yeni sezonunda izleyicilerin dikkatini çeken isimlerden biri Ufuk Han Eyüpoğlu oldu. Yarışmaya adım attığı andan itibaren enerjik ve karizmatik duruşuyla öne çıkan Eyüpoğlu, hem evdeki ilişkiler hem de izleyici kitlesi tarafından merak konusu haline geldi. Genç yarışmacının hayatı, yaşı, memleketi ve mesleği programın takipçileri arasında yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Ufuk Han Eyüpoğlu ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

UFUK HAN EYÜPOĞLU KİMDİR?

Ufuk Han Eyüpoğlu, 2025 yılında Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına katılan genç bir yarışmacıdır. Programda samimi ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken Eyüpoğlu, kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Modellik ve sosyal medya içerik üreticiliği alanında da aktif olarak yer almakta, ekran deneyimini yarışmayla birlikte artırmıştır.

UFUK HAN EYÜPOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ufuk Han Eyüpoğlu 2003 doğumludur ve 2025 itibarıyla 22 yaşındadır.

UFUK HAN EYÜPOĞLU NERELİ?

Aslen Ankara doğumlu olan Eyüpoğlu, ailesiyle birlikte uzun süredir İstanbul'da yaşamaktadır.

UFUK HAN EYÜPOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Eyüpoğlu, sosyal medya fenomeni ve model olarak kariyerini sürdürmektedir. Moda çekimlerinde yer almakta, çeşitli markalarla iş birlikleri yapmaktadır ve televizyon ekranına ilk kez Kısmetse Olur aracılığıyla çıkmıştır.