TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 2026 TUS 2. Dönem tercih sonuçları açıklandı mı? TUS 2. Dönem tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

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2026-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, 16 Ekim saat 15.00 itibarıyla yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabiliyor. Peki, 2026 TUS 2. Dönem tercih sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar...

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülen 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından adayların beklediği yerleştirme sonuçları 16 Ekim 2026 tarihinde saat 15.00'ten itibaren erişime açıldı.

30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı üzerinden yerleştirme bilgilerine ulaşabiliyor. Sonuç sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapılması gerekiyor.

2026-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları, adayların tercih sürecinin ardından yerleştirme bilgilerini öğrenmelerini sağlayan ÖSYM sonuç ekranından görüntülenebiliyor.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

2026 TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet, 2026 TUS 2. dönem tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM, 2026-TUS 2. dönem yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Kurumun açıklamasına göre adaylar, 16 Ekim 2026 saat 15.00'ten itibaren yerleştirme sonuçlarını sorgulayabiliyor.

30 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştiren adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebiliyor. Yerleştirme bilgilerine ulaşmak isteyen adayların sonuç sorgulama ekranında T.C. kimlik numaralarını ve aday şifrelerini kullanmaları gerekiyor.

TUS 2. DÖNEM TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

2026-TUS 2. dönem tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların ÖSYM'nin sonuç sorgulama sistemini kullanması gerekiyor. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

Adaylar, sonuç sorgulama işlemini şu adımlarla gerçekleştirebilir:

ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfasına giriş yapın.

T.C. kimlik numaranızı ilgili alana girin.

Aday şifrenizi yazarak sisteme giriş yapın.

2026-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarınızı görüntüleyin.

Sonuç ekranına giriş yapan adaylar, yerleştirme bilgilerini inceleyebiliyor. 2026-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları, 16 Ekim 2026 saat 15.00 itibarıyla sorgulanabiliyor.