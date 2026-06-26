Türkiye Paraguay maçı iptal mi, Türkiye Paraguay maçı tekrarlanacak mı?

Türkiye Paraguay maçına ilişkin gelişmeler spor kamuoyunda yakından takip ediliyor. Özellikle karşılaşma sonrası gündeme gelen tartışmaların ardından "Türkiye Paraguay maçı tekrarlanacak mı?" ve "Türkiye Paraguay maçı iptal edildi mi?" soruları en çok araştırılan konular arasına girdi. Futbolseverler, maçın kaderini etkileyebilecek olası kararlar ve resmi açıklamalarla ilgili son dakika gelişmelerini takip ediyor.

TÜRKİYE-PARAGUAY MAÇINDA HAKEMİN SAATİ TARTIŞMASI!

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası D Grubu'nda Paraguay'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Maç sırasında Paraguaylı futbolcu Matias Galarza'nın hakem Ivan Barton'un yere düşen saatini alarak bileğine taktığı öne sürülürken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) konuyu FIFA'ya taşıdığı iddia edildi. Yaşanan gelişme sonrası "Türkiye-Paraguay maçı tekrarlanacak mı?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı.

HAKEMİN SAATİYLE İLGİLİ İDDİA GÜNDEM OLDU

İddialara göre karşılaşmanın 45. dakikasında Paraguaylı futbolcu Matias Galarza, hakem Ivan Barton'un yere düşen saatini aldı ve kısa süreliğine bileğine taktı. Sarı kartı bulunan futbolcunun daha sonra saati hakeme geri verdiği öne sürülürken, olayın maç yayınında net şekilde görüntülenmediği belirtildi.

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, futbol kamuoyunda karşılaşmanın sonucuna etki edip etmediği tartışılmaya başlandı.

TFF'NİN FIFA'YA BAŞVURDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Ortaya atılan iddialara göre TFF hukuk birimi, olayın FIFA talimatları açısından değerlendirilmesi için inceleme başlattı. Yapılan değerlendirmelerin ardından konunun federasyon yönetimine sunulduğu ve FIFA nezdinde girişimde bulunulduğu ileri sürüldü.

İddialarda, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun da süreç hakkında bilgilendirildiği ve federasyonun yaşanan olayın maç kuralları açısından değerlendirilmesini talep ettiği ifade edildi.

FIFA'DAN OLUMSUZ YANIT GELDİ İDDİASI

Haberlere göre FIFA, yapılan başvuruyu inceledikten sonra hakemin ikinci bir saat taşıdığını ve bu nedenle görevini yerine getirmesinde herhangi bir aksama yaşanmadığını değerlendirdi. Bu gerekçeyle söz konusu olayın maçın yönetimini etkileyen bir kural ihlali olarak görülmediği ve başvurunun yeterli bulunmadığı öne sürüldü.